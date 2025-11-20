Lefke Yardım ve Halk Derneği, Engelliler Spor Federasyonu’na araç bağışında bulundu.

Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, milli sporcular ve antrenörleri Hasan Serbülent, Lefke Yardım ve Halk Derneği tarafından kendilerine ulaştırılan araç bağışını teslim aldı.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Dr. Emel Yılmaz, bu anlamlı bağış sürecine katkı koyan herkese teşekkür etti. Yılmaz, “Engelli bireylerimizin spor alanındaki başarılarına katkı sağlamak, toplum olarak dayanışma ruhunu güçlendiren çok değerli bir adımdır. Başta bağışı gerçekleştiren Halil Gazali’ye ve süreci özveriyle yürüten Federasyon Başkanı Ahmet Akdeniz’e içtenlikle teşekkür ederiz.” dedi.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ise, Emel Yılmaz’a teşekkür ederek, “Hem dernek başkanı hem akademisyen olarak yürüttüğü özverili çalışmalar toplumumuz için büyük bir kazançtır. Bu anlamlı destek için kendisine ve bağışı gerçekleştiren Halil Gazali’ye Federasyonumuz adına teşekkür ederim. Bu tür iş birlikleri, sporcularımızın motivasyonunu artırmakla kalmayıp toplumumuzda farkındalık yaratması açısından da büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Antrenör Hasan Serbülent de, yapılan bağışın sporcuların çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşıyacağını vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin kendilerine büyük motivasyon verdiğini ifade etti.