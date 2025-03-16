Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Cem Öksüzoğulları, Cenk Özfuttu

Esentepe: Ali Karal, Emek(Salih), Semih, Frank, Deniz(Ali), Adeshina, Benjamin, Mehmet Ada(Emre), Mustafa Soytürk, Uğurcan, Devran

Lefke: İrfan Özbay, Aykut, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Arda(okan), Kouassi, Yakup, Erkan(Mehmet Ali), Kaan, Candy(Rahmi), Fourmy

K.Kart: M.S Lukman(Esentepe), Dk. 87 Candy (Lefke)

Goller: Dk.77 Armstrong (Lefke)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 23. Hafta maçında Esentepe KKSK, Lefke TSK’yı konuk etti.

Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe KKSK – Lefke TSK maçını Turgay Misk yönetti. Aşırı sıcağın olumsuz etkilediği maçın ilk devresinde tempo yükselmezken, az gol pozisyonun olduğu devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede de düşük tempo devam ederken, çok faulun ve sakatlıkların olması nedeniyle oyun sürekli durdu. Lefke maçın 77. dakikasında Armstrong’un golüyle 1 – 0 öne geçip, bu skoru maç sonuna kadar koruyup maçı kazandı.