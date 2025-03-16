Stat: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Rüya Sakallı, Emirhan Yılmaz

Karşıyaka: Ali Buğra Keskin, Eyyüp Öztep, Mehmet Tekin(Ahmet), Tacettin Köse, Chukwuemeka Uzokwe, Furkan Doğan, Mahfou Kande, Mehmet Neşe, Lawrence Ogbe(Tahir), Bahadır Göçben, Muhammed Jatta

Cihangir: Hasancan Celal, Muhittin Tümbül, Selçuk Sergeç, Yusuf Beyazi, Berhan Celme(Fikret), Uğur Naci Gök, Laurys Ndong Meye, Sercan Demirman, Erol Aksunlar, Hakan Karacaoğlu(Mikail), Omare Gassama(Ali)

Goller: 59. Dk. (P) Chukwuemeka Uzokwe (Karşıyaka) – 20. Dk. Muhittin Tümbül, 40. Dk. Laurys Ndong Meye (Cihangir)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 23. haftasında, zirve mücadelesi veren Cihangir, Play-out’tan kurtulmak isteyen Karşıyaka deplasmanına çıktı.

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan taraf konuk ekip Cihangir oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Cihangir 20. dakikada Muhittin Tümbül’ün kafa golü ile 1-0 üstünlüğü yakaladı. Dakikalar 40’ı gösterdiğinde ise Laurys Ndong Meye sahneye çıktı ve takımı adına farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Böylece ilk devre 2-0 Cihangir üstünlüğünde geçildi.

Konuk takım skorun da avantajıyla ikinci yarıda kontrollü bir oyun sergilerken ev sahibi Karşıyaka 59. dakikada penaltı kazandı. Chukwuemeka Uzokwe penaltıyı gole çevirerek farkı 1’e indirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Cihangir karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Ligde bir maçı eksik olan Cihangir bu sonuçla puanını 45’e çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Karşıyaka ise 21 puanla 13. sırada kaldı.