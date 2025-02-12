Daikin Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Tremeşeli Holding Dumlupınar, konuk ettiği Yenicami’yi 4 – 0 mağlup ederek kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve Fehim Dayı’nın yönettiği karşılaşmanın başında Yenicami takımı Koray Özteknik’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Dumlupınar 30. dakikada Junior Adjessa’nın attığı golle ilk devreeyi 1 – 0 önde kapattı.

İkinci devrede 75. Dakikada Berk Güçlücan, 78.dakikada Adjessa ve 85. Dakikada ise Yıldıray Fenercioğlu’nun attığı gollerle sahadan 4 – 0 galip ayrılarak bir üst tura adını yazdırdı.