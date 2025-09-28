Stat: Şht Hüseyin Ruso Stadyumu

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Rüya Sakallı, Berk Bağrıkara

Küçük Kaymaklı: İdris, Deran (54’ Celal), Bahadır (46’ M. Öztürk), Sena, Arda, Derviş, Arcan (54’ Emre), Debouto, Alpay, Arda Sözcü (78’ Altan), Rasheed

Doğan Türk Birliği: Dursun, Emre, Niba, Ali, M. Vardi, Erhun (75’ Doğukan), Kenan (68’ Tunç), M. Salk (90+3’ Tunahan), Billy, Toure (75’ Selim), Muhittin (90+3’ Mejdi)

Goller: Dk. 44 Arda Kortay (KK), Dk. 90+2 Muhittin (Doğan Türk Birliği)

Aksa Süper Lig 2. hafta mücadelesinde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Doğan Türk Birliği, başkent deplasmanında Ruso’da Küçük Kaymaklı’yı 2-0 mağlup ederek kötü futbol sergilediği günü galibiyetle kapattı.

Maçın ilk devresinde K.Kaymaklı etkili olmasına rağmen önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi. 14. dakikada Debouto’nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda top direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 29. dakikada Alpay’ın pasında altı pas üzerinde Arda Sözcü önemli bir gol şansını kaçırdı.

44.dakikada Doğan Türk Birliği atağında soldan Muhittin’in ortasına Arda Kortay ters vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Maçın son anlarında, 90+2. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Muhittin harika bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0’a taşıdı.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği deplasmanda galip çıkarak puanını artırırken, Küçük Kaymaklı evinde mağlubiyetten kurtulamadı.