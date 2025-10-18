Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kıbrıs Türk halkının iradesini bir kez daha ortaya koyacağı tarihi bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Yapılan açıklamada, seçimlerin halkın kendi kaderini tayin etme hakkını, egemenliğini ve adadaki varlığını güvence altına alma kararlılığının güçlü bir ifadesi olacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk halkının köklü demokrasi geleneği ve yüksek demokratik bilinciyle her zaman olgunluk, saygı ve sorumluluk çerçevesinde hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu seçim sürecinde de aynı demokratik olgunluk sergilenerek ulusal kazanımlara, demokratik değerlere ve toplumsal birlikteliğe olan bağlılık bir kez daha gösterilecektir.” denildi.

Mütevelli Heyeti açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının iki devletli çözüm vizyonu ile kendi devletinde özgür ve huzurlu bir yaşam sürme iradesine olan inancın tam olduğu ifade edilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün halkın güvenliği, varlığı ve geleceği açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

“Türkiye’nin sağladığı güvence ve destek, Kıbrıs Türk halkının özgür, onurlu ve eşit statüde bir yaşam sürmesinin teminatıdır.” denilen açıklamada, seçimlerin demokratik iradenin en güçlü ifadesi olacağına inanıldığı belirtildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti, seçim sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve tüm halk için hayırlı olmasını dileyerek açıklamasını tamamladı.