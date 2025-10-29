Larnaka’ya bağlı “Agios Theodoros” (Boğaziçi) bölgesine toplam 14,5 megavatlık (MW) üç güneş parkı inşa edilmesi planlanıyor.

Fileleftheros gazetesi “SAOLA” şirketinin Larnaka’ya bağlı Agios Theodoros köyünde üç güneş parkı inşa edilmesi ve faaliyete konmasıyla ilgili üç çevresel etki değerlendirme çalışmasının çevre dairesine sunulduğunu ve bunların 26 Kasım tarihine kadar istişareye açık olacağını yazdı.

Gazete üç kalkınma faaliyetinin 15 megavat saatlik (MWH) bir depolama ünitesine sahip 5,5 megavatlık bir güneş parkı, 15 MWH’lik depolama ünitesine sahip 5 magavatlık bir güneş parkı ve 10 MWh’lik bir depolama ünitesine sahip 4 megavat gücünde bir güneş parkı inşa edilmesiyle alakalı olduğunu da belirtti.

Projelerin köy sınırları içerisindeki bir tarım alanında hayata geçirilmesinin planlandığını da kaydeden gazete, bunların enerji geçişi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ileriye götürülmesine dair ulusal stratejiye dahil olduklarını belirtti.

Haberde 40 megavat saatlik depolama sistemine sahip olacak toplam 14,5 megavatlık üç projenin, sera gazı emisyonunu ve geleneksel yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasına ilişkin ulusal hedeflere önemli ölçüde katkıda bulunacağı da ifade edildi.