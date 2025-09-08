Larnakalılar Derneği heyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Dernek Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Dernek Koordinatörü İlker Züğürt ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ramadan Karabiber, Mehmet Züğürt ve Hülya Özüahmet katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette gerçekleştirilmesi planlanan Larnaka ve bölge halkını konu alan belgesel ve kitap projeleri hakkında bilgi verilerek, Larnakalılar Dayanışma Gecesi için Kılıç’a davette bulunuldu.

Görüşme kapsamında DAÜ Rektörü Kılıç; ilgili fakülte, birim ve akademisyenler aracılığıyla projeye destek sağlanacağını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün toplumsal sorumluluk vizyonu çerçevesinde kültürel mirasın korunması ve yaşatılması yönündeki tüm projelere destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Kılıç, üniversitenin akademik birikimi ve kaynaklarıyla bu tür çalışmalara katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.