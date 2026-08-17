Larnaka Havalimanı’nda üçüncü bir ülkeden gelen 36 yaşındaki erkek yolcunun tasarrufunda 23 kilo hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.
Haravgi gazetesinin haberine göre, geçen cumartesi günü Larnaka Havalimanı’na gelen yolcunun valizinde arama yapıldı.
Aramada, 42 siyah naylon poşet içerisinde toplam 23 kilo hint keneviri tespit edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 8 gün süreyle gözaltında tutulmasına karar verdi.