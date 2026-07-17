Yunan albaylar cuntası ile EOKA-B’nin 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı III. Makarios’a yaptığı darbeye karşı direnirken ölenler için önceki gün Güney Kıbrıs’ta çeşitli anma törenleri yapıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’daki “Ay.Konstandinu ve Eleni Kilisesi”nde düzenlenen anma törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Başpiskopos Yeorgios, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bakanlar, siyasi parti liderleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığını kaydederek, törende, darbe sırasında hayatını kaybedenler için dua edildiğini, anıta çelenk bırakıldığını ve saygı duruşunda bulunulduğunu yazdı.

Haberde, Rum Meclisi’nde de darbenin yıldönümü nedeniyle özel oturum gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gazete, Rum Hükümeti ile siyasi partilerin, yaptıkları açıklamalarla cunta darbesini ve Barış Harekatı’nı kınadıklarını kaydederken, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin farklı yaklaşımlar sergilediklerini belirtti.

Törende, açılış konuşmasını eski milletvekili Kostis Evstathiu’nun yaptığını kaydeden gazete, Evstathiu’nun 15 Temmuz 1974 darbesini "ulusal ihanet" olarak nitelendirdiğini ve tarihi hafızanın korunup, gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis ise, darbenin, Türkiye'nin uzun süredir hedeflediği politikalarını hayata geçirmesi için gerekçe olarak kullanıldığını ileri sürerek, Rum hükümetinin hedefinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni fiilen yeniden birleştirecek, işlevsel ve kalıcı bir çözüm olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın, çözümün ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak kalmaya devam edeceğini de vurguladı.

Gazete, Rum Meclisi’nde gerçekleştirilen özel oturumda konuşan Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun ise, “işgal sürdüğü sürece unutmanın mümkün olmadığını” kaydederek, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ve iki devletli çözüm söyleminin, çözüm sürecine engel oluşturduğunu dile getirdiğini yazdı.

SİYASİ PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Gazete devamla, Rum siyasi partilerin darbenin yıldönümüne ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Dimitris Dimitriu da DİSİ’yi temsilen yaptığı açıklamada, mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını belirterek, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modelinin uluslararası alanda kabul gören tek çözüm zemini olduğunu ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, Rum tarafının, şu anki çıkmazdan kurtulmak için kararlılıkla ve inançla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

DİKO lideri Nikolas Papadopulos ise, AB’nin Kıbrıs sorununda daha etkin rol üstlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni girişiminin, uluslararası konferansın toplanmasına katkı sağlamasını temenni etti.