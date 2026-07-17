Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, son günlerde sosyal medyada Ercan Havalimanı'nda yaşanan pas geçme ve ikinci denemede iniş olaylarına ilişkin artan paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir açıklama yaptı.

Sendika, kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla pas geçme prosedürünün havacılıktaki yerini ve önemini anlattı.

Açıklamada, bir uçağın inişini iptal ederek yeniden yükselmesinin havacılıkta "pas geçme" olarak adlandırıldığı belirtilerek, bunun tamamen uçuş emniyetini esas alan uluslararası standart bir uygulama olduğu ifade edildi.

Pas geçmenin tek başına bir arıza veya tehlike anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, pilotların en küçük tereddütte dahi inişi zorlamak yerine yeniden yaklaşmayı tercih ettiği kaydedildi.

Sendika, hiçbir pilotun yolcuların ya da uçuş ekibinin hayatını riske atacak bir karar vermeyeceğini belirterek, havacılıkta temel ilkenin güvenliğin her şeyin önünde geldiğini ifade etti.

Yolcular tarafından "sert iniş" olarak değerlendirilen bazı inişlerin de sıcak, nemli veya yağışlı hava koşullarında güvenli temas sağlamak amacıyla uygulanan normal operasyon prosedürlerinin bir parçası olabileceği aktarıldı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Ercan Havalimanı'nda görev yapan hava trafik kontrolörleri ile uçuş ekiplerinin tek amacının yolcuları güvenli şekilde sevdiklerine ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, doğrulanmamış iddialar ve teknik bilgiye dayanmayan yorumların kamuoyunda güvensizlik oluşturabileceği belirtilerek, vatandaşların resmî açıklamaları esas alması ve havacılık profesyonellerine güvenmesi çağrısında bulunuldu.