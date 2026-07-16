AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne üye bütün devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Açıklama, Rum yönetiminin Türkiye ile KKTC arasındaki doğalgaz boru hattı planını AB gündemine taşımasının ardından geldi.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin Türkiye’nin kuzey Kıbrıs’la bağlantılı doğalgaz boru hattı planlarını toplantıda gündeme getirdiğini söyledi.

Kallas, Ankara’ya bütün AB üyesi devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

AB yetkilisi ayrıca Orta Doğu’daki gelişmelere değinerek Avrupa Birliği’nin Basra Körfezi ve Kızıldeniz’de seyrüsefer özgürlüğünün korunmasına öncelik verdiğini söyledi. İran’ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini de yineledi.