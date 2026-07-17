Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, temmuz ayının son haftasında Kıbrıs’ı ziyaret edecek. Guterres, göreve geldikten sonra ilk kez Kıbrıs’a geliyor.

Guterres, 27 Temmuz Pazartesi günü adaya gelecek, 28-29 Temmuz tarihlerinde de temaslarda bulunacak.

BM Genel Sekreteri Guterres’e, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix eşlik edecek.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Lider Nikos Christodoulides’le ayrı ayrı görüşecek, daha sonra ikisiyle birlikte üçlü görüşme yapacak.

BM Genel Sekreteri Guterres, temasları çerçevesinde iki toplumlu teknik komite üyeleri ve bazı sivil toplum örgüt temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Guterres, 2010’dan sonra adayı ziyaret edecek ilk BM Genel Sekreter olacak. Kıbrıs’ı en son BM Genel Sekreteri olarak Ban Ki-moon 16 yıl önce ziyaret etmişti.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ortadoğu ziyareti çerçevesinde ziyaret etmeyi planladığı Kıbrıs’ta 'iki başlıkta ilerleme sağlamak' istediği öğrenildi.

Bunlar;

Eylül ayında yapılması olası olan 5+1 konferansının başarılı olmasını sağlamak. Müzakerelerin yeniden başlaması halinde izlenecek süreç için takvim belirlemek.

Bu süreçlerde Kıbrıs Türk ve Rum tarafında sivil toplum örgütlerinin süreçte aktif rol almasını sağlamak

27 Temmuz’da Kıbrıs’a gelecek olan Guterres, 28 Temmuz’da liderler Tufan Erhürman ve Nicos Christodulides ile ayrı ayrı görüşecek. Guterres, Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelecek.

Guterres, Yeşil Hat’ta bulunan BM konutunda liderlerle bir araya gelecek ve ardından basın toplantısı yapacak.

Öte yandan Guterres’in İran savaşının gidişatına göre ziyaretini iptal de edebileceği bildirildi.