Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yargılandığı davadan beraat etti. Ahmet Latif ile birlikte üç belediye personeli, Akdoğan’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ait aktif durumda olmayan eski süt fabrikası binasının damında bulunan 8 bin TL değerindeki, çelikten mamul 10 tonluk su tankını sökerek belediyenin zimmetine geçirdikleri iddiasıyla yargılanıyordu. Bugün görüşülen davada Latif ve diğer sanıklar suçsuz bulunarak beraat etti.

Beraat kararının ardından gözyaşları içinde açıklama yapan Ahmet Latif, davanın kendisi ve ailesi üzerinde ağır bir yük yarattığını söyledi. “Altı yıl gibi uzun bir süreyi kapsayan bir davanın sonuna geldik bugün” diyen Latif, duygusal anlar yaşadı. Süreç boyunca en çok ailesinin yıprandığını ifade eden Latif, kendisi için hiçbir şey yapmadığını ve buna inandığını söyledi.