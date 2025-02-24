“Sigmalive”de yer alan habere göre, Moldova’dan Larnaka Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın, içerisinde terörle bağlantısı olduğu düşünülen şüpheli bir yolcu olduğu bilgisi yüzünden özel bir alana alındığı, ve şüphelinin ise polis tarafından sorguya alındığı belirtildi.

Habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis de Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Moldova’dan Larnaka Havalimanı'na seyahat eden bir uçağın, inişinin ardından özel bir alana alındığını ifade etti.

Vafeadis, polisin havalimanında bulunduğunu ve uçakta araştırma yapıldığını söyledi.

Hermes şirketinden yapılan açıklamada ise, havalimanının normal şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

“Philenews”de yer alan haberde ise, Moldova’dan Larnaka Havalimanı'na inen ve içerisinde şüpheli bir yolcu olduğuna dair bilgiler yüzünden kontrol amaçlı özel bir alana alınan uçak yüzünden Larnaka Havalimanı'nda kırmızı alarm durumuna geçildiği belirtildi.

Haberde, Moldova makamlarının uçağın Larnaka Havalimanı'na inişine az bir süre kala uçakta şüpheli hareketler sergileyen bir kişi olduğuna dair bilgi verilmesi üzerine alarm durumuna geçildiği ve uçaktan uzaklaştırılan yolcunun sorgulanmasının sürdüğü kaydedildi.