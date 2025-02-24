Etkinliğin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, TBD Başkanı Rahmi Aktepe, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil ve TBD Bilişim Günleri Koordinatörü Deniz Tiryakioğlu yaptı.

-Öztürk: “Mesleğinde farklılık yaratanlar her zaman tercih edilir”

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk konuşmasında dünyanın günümüzde teknoloji odaklı döndüğünü kaydederek, dijital dönüşüm ve teknolojinin çok önemli olduğunu ama diğer mesleklerin de en az o kadar önemli olduğunu kaydetti.

Öztürk, dijital dönüşümü veya yapay zekayı destekleyecek alt tabanın oluşturulabileceğini ama diğer tüm bilim dallarındaki eğitimlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, hangi alanda eğitim alınırsa alınsın, o alanda farkındalık yaratmanın önemli olduğunu söyledi.

Mesleğinde farkındalık yaratanların her zaman tercih edildiğine de işaret eden Öztürk, her mesleğin kendine göre değeri ve önemi olduğunu, ama esas önemli olanın kişinin kendisini iyi yetiştirmesi olduğunu belirtti. Bunu sağlamanın tek yolunun çalışmak olduğunu aktaran Öztürk, “Çok çalışmanız gerekiyor. Ama sosyal faaliyetlere de katılmanız lazım. Hayatı ıskalamadan yaşamak lazım.” dedi.

-Ademgil: “Dijital dönüşüme ve teknolojiye bir maliyet olarak bakılmamalı”

LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ademgil de etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ademgil, gelişen teknolojinin hayatlarını kolaylaştırdığını ve hizmetleri hızlandırdığını dolayısıyla dijital dönüşüme ve teknolojiye bir maliyet olarak bakılmaması gerektiğini kaydetti. Bunun geleceğe bir yatırım olduğunu belirten Ademgil, bu yöndeki yatırımların çok kısa sürede geri dönüşümü sağlayacağına inanç belirtti.

Ademgil, teknolojiyi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler olduğunu da aktararak gençlere seslendi ve "Yaratıcılığınızı, yenilikçi fikirlerinizi, girişimci ruhunuzu, etik ve ahlaki değerleri kaybetmeden ilerlemelisiniz.” dedi.

-Tiryakioğlu: “Amacımız teknoloji yardımıyla nasıl yaşanabilir bir dünya yaratılabileceğini anlamak”

TBD, Bilişim Günleri Koordinatörü Deniz Tiryakioğlu ise Bilişim Günlerinin düzenledikleri en önemli etkinliklerden olduğunu kaydetti. Etkinliğin hedefinin sadece teknoloji öğretmek olmadığını belirten Tiryakioğlu, amaçlarının teknoloji yardımıyla nasıl yaşanabilir bir dünya yaratılabileceğini ortaya koymak olduğunu söyledi.

Tiryakioğlu, etkinlik kapsamında dijital dönüşüm, yapay zekâ, bulut bilişim, yeni nesil meslekler ve girişimcilik konularını ele alacaklarını belirterek, panelde konuşacak konuşmacılar hakkında bilgi verdi.