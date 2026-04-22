BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın dün gerçekleştirdiği Pile ziyareti ve Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Guterres’in Girişimi Hali Hazırda Başladı – Lefkoşa Lacroix’nın Başkanlığa Ziyareti Sonrasında UNFICYP’in Pile’deki Faaliyetlerinden Memnun” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın dün adada gerçekleştirdiği temaslar ve Pile ziyaretine geniş yer verdi.

Gazete haberinin girişinde Kıbrıs sorununa ilişkin iddialarda bulunarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brüksel’de Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından “yeni bir gayrıresmi konferans yönündeki çalışmalarına mayıs ayında başladığını” öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın “Guterres’in temmuz ayında girişiminden” bahsetmesinin sebebinin, Erhürman’ın Guterres’in niyetlerinden habersiz olması olduğunu iddia eden gazete, Guterres’in Türkiye liderliğiyle konuşmasının akabinde faaliyete geçmeye başladığını savundu.

Lacroix’nın dün Hristodulidis’le görüşmesinde Pile’de yaşanan gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorununun da ele alındığını ve Guterres’in “Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlaması yönündeki niyetinin gündeme geldiğini” belirten gazete, Lacroix’nın Hristodulidis’le görüşmesinden önce Pile’ye giderek durumu yerinde incelediğini ifade etti.

Habere göre Lacroix, Hristodulidis’le görüşmesi sonrasında çıkışta yaptığı açıklamada “çok faydalı ve yapıcı bir görüşme olduğu” ifadesini kullandı.

Lacroix, “iki taraf arasında, çok önemli bir süreç olan, müzakere süreci çerçevesinde mevcut durumu ele aldıklarını” belirtirken “Genel Sekreterin Kıbrıs sorununa büyük adanmışlığı olduğunu ve UNFICYP’in, hiçbir şeyin müzakere sürecini kesintiye uğratmaması için çalıştığını” vurguladı.

Hristodulidis’i Pile ziyareti konusunda bilgilendirdiğini de ifade eden Lacroix, “durumun sakinleşme yönünde gittiğini, bu sürecin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını” belirtti.

Lacroix, son yaşanan olayların UNFICYP’in rolünün önemini bir kez daha gösterdiğini öne sürerek ara bölgede tarafsız bir gücün bulunmasının gerçekten önemli olduğunu savundu.

Hristodulidis’in ise görüşmede, “Türk işgal askerlerinin ihlallerinin arttığı bir dönemde UNFICYP’in üstlendiği çok önemli role vurgu yaptığını” yazan gazete, “BM Genel Sekreterinin bağlılığından duydukları memnuniyeti de dile getirdiğini” aktardı.

Hristodulidis açıklamasında, “özellikle tüm bu uluslararası gelişmeler yaşanırken müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü yönünde gösterdiğimiz çabalara koyacağı katkı bakımından bu rol büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, “sahada yaşanan gelişmelerin kendilerini meşgul ettiğini, müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların gerekli olduğunu” öne sürdü.

Gazete haberinin devamında ise Lacroix’in Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüşmesi sonrasındaki açıklamalarına yer verdi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Krizin Sakinleşme Sürecine Girdiğini Görüyor – Lacroix’nın Temasları ve Ara Bölgeye Otopsi” başlıkları altında verirken Lacroix’nın dün sabah BM helikopteriyle ara bölge üzerinde gerçekleştirilen uçuşla bölgeyi incelediğini ve ardından Pile’de incelemede bulunduğunu yazdı.

Lacroix’nın “ara bölgenin doğu bölgesinden sorumlu UNFICYP 4. Birim mensuplarıyla sohbet ettiğini de belirten gazete, UNFICYP tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise “ara bölgedeki statükonun korunması ve gerginlikten kaçınılması yönünde her iki tarafla da tarafsız bir şekilde çalışmaya devam edeceğinin” vurgulandığını aktardı.

- Gerginlik devam ediyor iddiası

Gazete haberinin devamında ise, Lacroix’nın ziyaretinin önceden planlı olmasına karşın ziyaret sırasında da KKTC polisinin Pile düzlüğüne çok sayıda giriş çıkış gerçekleştirdiğini iddia etti.

Haberde, KKTC polisinin her gün düzenli olarak Pile düzlüğüne gelmeye ve kısa bir süre bekledikten sonra, yeniden gelmek üzere, ayrılmaya devam ettikleri öne sürüldü.

Gazete ayrıca Lacroix’nın ziyareti çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Rum Belediye Başkanı Haralambos Prutzos’la görüştüğünü, bir sergi açılışına da katıldığını aktardı.

- Letimbiotis: "Müzakereciler görüşecek"

Gazete Lacroix-Hristodulidis görüşmesine ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına da yer verirken, Letimbiotis’in müzakerecilerin görüşeceklerini duyurduğunu da aktardı.

Habere göre Letimbioits açıklamasında kendisine yöneltilen bir soru üzerine, iki tarafın müzakerecilerinin çarşamba günü bir araya geleceklerini belirtirken liderlerin bir sonraki görüşmelerine ilişkin henüz bir tarih belirlenmediğini ifade etti.

Gazete, liderlerin son olarak 6 Nisan tarihinde görüştüklerini ve daha belirli gelişmeler açıklamak üzere bu ayın sonunda yeniden görüşme konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Lacroix: Müzakerelerin Devamının Anahtarı Ara Bölgede Sükunetin Korunması – BM’nin Kıbrıs Sorununa İlgisi Sürüyor”.