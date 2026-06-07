Alithia, Ada’ya bugün gelecek olan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yarın yapacağı görüşmeler ile “son denemeye başlayacağını” aktardı.

“Yanılgıların Sonu” başlığıyla manşete çektiği analiz haberinde Hristodulidis’in, “fırsat önündeyken, fırsat penceresi ummakta olduğunu” vurgulayan gazete “Erhürman’ın önerilerinin kabul edilmesinin, Crans Montana’ya dönüş ve kalan son mil için sürecin, birkaç aylık takvim ve kimse masadan kaçmayacak taahhüdü ile devam etmesi demek olduğuna” işaret etti.

Gazete, Holguin’in, Ada’da kalacağı 14 Haziran’a kadar yapacağı temaslardan, mümkün olursa, bir belge hazırlamayı hedeflediğini, Guterres’in bu belgeyi değerlendirip, içeriğine göre, Kıbrıs sorununda bundan sonra atacağı adımlara karar vereceğinin varsayıldığını yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı, Holguin’in hazırlamak niyetinde olduğu belgenin; Guterres’in kararlarını ve sonraki adımlarını büyük ölçüde belirleyerek, olguların önümüzdeki aylar içerisinde alabileceği şekle yön vereceğini ima ediyor. Ancak böyle bir gelişme gerek Kıbrıs Türk tarafının gerekse BM’nin niyetleriyle çatışıyor. BM, Hristodulidis’in pozisyonu olan; bugüne kadar varılan yakınlaşmaların yeniden gözden geçirilmesini reddeden ve sabitlenmelerini isteyen Tufan Erhürman’ın önerilerini tercih ettiğini açıkça ortaya koydu.

Holguin’in, 6 ay önce Hristodulidis’le görüşmesi sonrasında, Erhürman’ın 4 önerisini masaya koymak istediğini söylediğinin unutulmaması gerektiğine işaret eden gazete, Rum yönetiminin, kendi medyasına, “sepeti küçük tuttuğunu sızdırmasının tesadüf olmadığını” yazdı

Haberde, Hristodulidis’in son dönemde “Guterres’in görev süresinin sonuna kadar Kıbrıs sorununda bir fırsat penceresi bulunduğu”, “Guterres’in çabalarına gözlerden uzak başlamış bulunduğu”, “bu inisiyatifin somut bir çözüm planı sunulmasını gündeme getirebileceği” ve “bir fırsat penceresi gördüğü”, yaz döneminde yeni bir genişletilmiş çoklu konferans düzenlenmesi beklentisi, çözüm planının federasyon çerçevesine bağlı ve net olduğu, hakemlik söz konusu olmadığı ve bir B planı bulunmadığı yönündeki açıklamaları hatırlatıldı.

Hristodulidis’in bu “söylediklerinin iki bölgeli iki toplumlu federasyona götürmemekle kalmayıp, çözüm planına veya en azından bir fırsat penceresine olanak tanımadığı” vurgusu yapılan haberde “Hristodulidis’in 5 maddelik önerisi ile aslında bugüne kadar varılan yakınlaşmaların sorgulanmasını ve baştan yeni müzakereler süreci başlamasını önerdiğine” işaret edildi.

Erhürman’ın 4 ve Hristodulidis’in 5 maddelik önerilerinin hatırlatıldığı haberde özetle şunlar aktarıldı:

“Hoşumuza gitsin ya da gitmesin Kıbrıslı Türk lider olguları yerine oturtuyor. Hristodulidis’in 5 maddesi hiçbir yere götürmüyor, Erhürman’ın 4 maddesi birkaç ay içerisinde iki bölgeli iki toplumlu federasyona dair mevcut yakınlaşmalar temelinde nihai çözümün başarılabileceğini güvence altına alıyor: -Güvenlik Konseyi kararları uyarınca siyasi eşitlikle, -tek egemenlik tek uluslararası temsiliyet tek vatandaşlıkla, -dört temel özgürlüğün (serbest dolaşım, yerleşim, çalışma ve mülk edinme) geçerli olmasıyla, -Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, -askerin çekilmesi, -müdahale hakkının kaldırılması ve -garantilerin kaldırılmasının müzakeresi vb ile.”

Gazete, Hristodulidis’in, “fırsat önündeyken, fırsat penceresi ummakta olduğunu” yazdı ve “Amaç, Erhürman’ın kendi taahhütlerine uymaya zorlanmasıdır. Erhürman’ın önerilerinin kabulü, Crans Montana’ya dönüş ve kalan son mil için sürecin birkaç aylık takvim ve kimse masadan kaçmayacak taahhüdü ile devam etmesi demektir.” ifadelerine yer verdi.

-“Mavroyannis “Hristodulidis’in yıl sonuna kadar çözüm planı sunulabileceği söylemi sürecin gerçek verileriyle uyuşmuyor”

Öte yandan Haravgi, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, Hristodulidis’in yıl sonuna kadar çözüm planı sunulabileceği söyleminin “sürecin gerçek verileriyle uyuşmadığına” dikkat çekti. “Kıbrıs müzakereler tarihi, hiçbir çözüm planının aniden ortaya çıkmadığını gösteriyor.” dediğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis “Bugün, önümüzdeki yakın dönemde etkileyici gelişmeler için ön şartlar görünmüyor.” dedi, şunları ekledi:

“ Yıl sonuna kadar yeni bir siyasi momentum oluşturulması mümkün olursa stratejik anlaşmayı gündeme getirecek bir prosedürün yolu açılabilir. Her şeyden önce de net siyasi irade gerekir. Bu olmadan, ne kadar iyi planlanmış olsa da hiçbir inisiyatif, Kıbrıs sorunda özlü ilerlemeyi gündeme getiremez”