DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun yeniden Rum Meclis Başkanlığı’na seçilmesinden bir gün önce DİSİ ofisine, Dimitriu’nun öldürüleceğine dair tehdit mesajları gönderildi.

Politis’in “Annita’ya Tehdit Mesajları… Doktor9 göndericisi Bulgaristan’dan Meclis Başkanı’na Cinayet Girişimi Uyarısında Bulundu” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği habere göre meclis başkanı seçiminden bir gün önce DİSİ merkezine, Dimitriu’yu öldürme planına karşı uyarı yapılan üç ayrı elektronik posta gönderildi.

DİSİ’nin şikayeti üzerine Rum Polisi Elektronik Suçlarla Mücadele şubesi elektronik postaları göndereni tespit etmek için soruşturma başlattı. Dimitriu’nun ölümle tehdit edildiği bilgisi basına sızdı. Bu durumdan rahatsızlık belirten DİSİ, basına yansıyanlar orijinal mesajlar olduğundan sızıntının polisten kaynaklandığına inanıyor. Rum Polis Genel Müdürlüğü ise DİSİ’nin iddiasını reddediyor.

İlk belirlemelere göre üçü de Bulgaristan’dan ve aynı İP adresinden ([email protected].) gönderilen tehdit mesajlarından ilki DİSİ’ye geçen çarşamba günü saat 17.04’te ulaştı. Mesajda “Merhaba. Annita Dimitriu’nun can güvenliğiyle ilgili çok önemli bir bilgiye sahibim. Kendisine yönelik cinayet girişimi hazırlığı olduğu biliyorum, onu yok etmek istiyorlar.” ifadesi yer alıyor. Saat 18.34’te ulaşan ikinci mesajda “görüştüğüm bir adam Annita Dimitriu’yı öldürmemi teklif etti. Bu emri yerine getiremeyeceğimden, bu iş için bir suikastçı bulmamı istedi. Bir hafta içerisinde uygun birini bulmam gerekiyor. İngilizceye geçsek iyi olur.” deniliyor. Saat 18.35’te ulaşan üçüncü elektronik postada ise şu ifadeler yer alıyor: “İletişim kurmazsanız, cinayetten kaçınmanız için yardımcı olamam.”

-“Fidias ile TikTok videosu eleştiri konusu oldu”

Aynı gazete Amesi Dimokratia partisi Başkanı Fidias Panayotis’ın, Annita Dimitriu ile çektiği ve partisinin Dimitriu’nun adaylığına destek verdiğini belirttiği TikTok videosunun, seçim prosedürünün hemen öncesinde yayınlanmasının siyasi partilerin tepkisini çektiğine işaret etti.

Gazeteye göre, birçok siyasi partinin, ikilinin yer aldığı videoyu “aralarındaki anlaşmayı mühürleyen bir karşılık” olarak nitelendirdi. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise videoyu “popülizm” olarak niteledi ve Dimitriu’nun yerinde olsa böyle bir video çektirmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.