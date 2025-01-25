İskele Bölgesinde yarattığı yeni yaşam alanları ile önemli inşaat faaliyetleri ile dikkat çeken Afik Grup ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol’da 3.kez isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Basketbol alanında Caesar Projects’in İsim sponsorluğu ile İskele’de Basketbol sporu bir marka haline gelirken 2023-2024 sezonunda Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol A takım katıldığı tüm kupaları ve lig şampiyonluğunu İskele’ye getirmeyi başarmıştı.

3. KEZ İSİM SPONSORLUĞU: BASKETBOLDA GELECEK YATIRIMI

Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği Basketbol şubesine 3. Kez isim sponsoru olurken alt yapılardan, kadın basketboluna yüzlerce çocuğun ve gencin yetişmesinde de önemli bir mihenk taşı oluyor.

YILMABAŞAR: İSKELE BASKETBOL’DA ARTIK BİR MARKADIR

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Erkut Yılmabaşar 3. Kez imzalanan İsim sponsorluğu imza töreninde yaptığı konuşmada Caesar Projects’in destekleri ile İskele’de yüzlerce çocuğa ve gence spor yapma imkanı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Yılmabaşar İskele’nin Basketbol’a 2023-2024 sezonunda adeta damga vurduğunu ve bu sezonunda Büyük erkeklerde düzenlenen tüm organizasyonlardan lig de dahil olmak üzere şampiyon olarak çıktığını ve tüm kupaları İskele’ye getirmeyi başardığını belirtti.

JACK AFİK

İmza töreninde Caesar Projects adına konuşan Jack Afik, gençlere ve spora yatırım yapmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti:

“Larnaka Gençler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık sayesinde çocuklara ve gençlere spor yapma imkanı sağlamaktan gurur duyuyoruz. 2023-2024 sezonunda tüm kupaları kazanan takımımız, İskele’nin gururu oldu. Bu yıl da aynı heyecanla yola devam ediyoruz. Alt yapıdan A takıma kadar her seviyede sporcularımızın yanında olmaktan mutluyuz.”

Afik ayrıca, 2025 sezonuna iskele kupası başarısıyla başlayan takımın İskele’ye yeni gurur anları yaşatacağına inandığını ve kulüp yönetimine, spora olan katkılarından dolayı teşekkür etti.