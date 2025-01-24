Fernando Muslera, son olarak Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında oynaması halinde ise Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını alacak.

Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 534 resmi karşılaşmada oynadı.

Süper Lig'de en fazla çıkan maça çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, 428 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

Türkiye kariyerinde 17 kupası var

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı.

Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci

Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip.

Geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 7. lig zaferini yaşayarak Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı.

Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in elinde bulunuyordu.