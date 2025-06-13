Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 2. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı’nı ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gerçekleştirilen ve Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunu hedefleyen fuarda, KKTC’nin özel sektör temsilcileri de geniş katılımla yer aldı.

Başbakan Üstel, fuarda KKTC’den katılan firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı, diğer Türk devletlerinden katılan firmaların stantlarını da gezerek temaslarda bulundu.

Fuarda medya mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, etkinliğin yalnızca bir ticaret fuarı olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının ortak geleceğini şekillendiren bir platform niteliği taşıdığını vurguladı.

KKTC’li firmaların fuardaki yoğun katılımını, özel sektörün Türk dünyasıyla entegrasyon vizyonuna verdiği güçlü destek olarak niteleyen Üstel, Türk iş dünyasına “Gelin birlikte üretelim, birlikte ihraç edelim, birlikte kalkınalım. Türk devletlerinin potansiyeli birleştikçe hepimiz kazanacağız.” çağrısında bulundu.

Konuşmasında Türk Devletleri İş Forumu ve Fuarı’nın bir sonraki toplantısının Özbekistan’da, ardından KKTC’de gerçekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın yalnızca turizmde değil, ticaret ve yatırım alanlarında da cazibe merkezi olacağını vurguladı. Üstel, “Ev sahipliği yapacağımız bu uluslararası organizasyona şimdiden tüm Türk dünyasını davet ediyor, KKTC’nin ticaret ve yatırımda da bir cazibe merkezi olacağını gururla ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.