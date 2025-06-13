Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KP TV’de katıldığı programda erken seçim çağrısını yineledi.

Mevcut hükümetin artık yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu savunan Arıklı, halkın iradesinin yeniden sandığa yansıması gerektiğini söyledi. Arıklı, "Seçim en geç 2026 yılının Şubat ya da Mart aylarında yapılmalı" dedi.

Arıklı, mevcut hükümetin 38. ayına girdiğini hatırlatarak “Bazen kan değişimine ihtiyaç var” dedi.

Arıklı, “Yeni bir ruhla, yeni bir Meclis oluşturmamız lazım. Yapmamız gereken fakat yapamadığımız işler var, bunu da inkâr etmememiz lazım” ifadelerini kullandı. Seçimlerin en geç 2026 yılı Şubat-Mart ayları içerisinde yapılması gerektiğini vurgulayan Arıklı, YDP’nin hükümette yalnızca 2 milletvekiliyle temsil edildiğini belirterek, “Hükümetin diğer ortakları farklı bir tarih isterse bizim düşüncemizin çok da bir önemi kalamayacak” dedi.

Erhan Arıklı, “atamadıkları adımlar” olduğunu söyledi, “tabanda talep var” dedi.

Demokrat Parti’nin Genel Sekreteri Serhat Akpınar da ekonomideki olumsuzluklara dikkat çekti. Akpınar “Değişim için yeni hükümete yeni vizyona ihtiyaç var. Hükümetimiz bu süreci doğru yönetemedi. Başbakan’a da söyledim” dedi.