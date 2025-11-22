Kuzey Kıbrıs Turkcell, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefleyen farkındalık kampanyasını duyurdu. Kampanya ile; alınacak geleneksel hediyeler yerine, öğretmenlerimiz adına yapılacak her bir bağışla sosyal sorumluluk projelerinin desteklenerek toplumsal farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefleyen bir farkındalık kampanyası başlattı. Turkcell, kampanya kapsamında, geleneksel hediyeler yerine, öğretmenlerin adına yapılacak bağışlarla sosyal sorumluluk projelerinin desteklenerek farkındalık yaratılmasını amaçladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, efidankibris.com ve gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformları üzerinden, gerek Öğretmenler Günü gerekse diğer özel günlerde bağış yaparak oluşturulan sertifikalarla en anlamlı hediyeyi vermenin mümkün olduğuna değinildi. Açıklamada, gonuldenbagliyiz.biz platformunda açılan projelere ya da efidankibris.com sitesi ile dijital fidan bağışı yapabilecekleri vurgulandı. Ayrıca, yapılan bağış sonrası Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan özel dijital sertifikaların, öğretmenler veya bağış yapılan kişilerle kolayca paylaşılabildiği de belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Soykan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz, bir ülkenin geleceğini şekillendiren, nesillerin karakterini ve değerlerini inşa eden en önemli rehberlerdir. Her biri, dokunduğu hayatlarla topluma yön verir, umut aşılar. Biz de bu Öğretmenler Günü’nde, onların yarattığı değeri en anlamlı şekilde onurlandırmak istedik. efidankibris.com veya gonuldenbagliyiz.biz üzerinden yapılan her bağış, yalnızca bir destek değil; bir öğretmenimizin adıyla büyüyen bir iyilik hareketidir. Bu platformlar sayesinde öğretmenlerimizin emeklerini, öğrencilerinin hayatında somut bir iyiliğe dönüştürmek mümkün hale gelmektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki; iyilik paylaşıldıkça çoğalır, tıpkı bir öğretmenin bilgisini paylaştıkça büyüttüğü umut gibi.”

gonuldenbagliyiz.biz platformu ile iyilik paylaştıkça çoğalır

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından oluşturulan dijital sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz, sivil toplum örgütleri, dernekler ve vakıfların sosyal sorumluluk projelerine dijital ortamda destek toplayabilmesine olanak sağlıyor. Bağış yetkisi bulunan sivil toplum örgütleri, hedef ve süre belirleyerek açtıkları projelerini platform üzerinden paylaşabiliyor. Destek olmak isteyenler Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarıyla SMS göndererek, kredi kartıyla veya local pay üzerinden yapacakları bağışlarıyla ya da gönüllü olarak projelere katkı sağlayabiliyor. Platform, yalnızca bir bağış kanalı olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve bireyleri iyilikte buluşturan bir dijital paylaşım ağı olarak konumlanıyor.

Bir fidan, iyi gelecek: efidankibris.com

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilmiş proje, ülke ormanlarının yeniden hayat bulması, yanan veya kuruyan alanların ağaçlandırılması ve doğaya sahip çıkılması amacıyla yürütülüyor. Bağışçılar efidankibris.com üzerinden istedikleri sayıda fidan bağışı yaparak çevreye ve doğaya katkıda bulunabiliyor. Bağış sonrası kişi ya da kurum adına dijital sertifika hazırlanarak paylaşılabiliyor. Proje kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell hattı yanında kurumlar IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell bugüne kadar fiziksel ve platform aracılığı ile ülkemize 250 binin üzerinde fidan kazandırmış, ülkemizin orman varlığına ve çevreye doğrudan katkı sağlamıştır.