Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda kurumsal müşterilerine yönelik özel bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen organizasyona, kurumsal iş ortaklarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler de katıldı.

Etkinlikte, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Siber Güvenlik alanındaki güncel çözümler tanıtıldı. Katılımcılar, işletmelerin verimliliğini artırmaya ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmaya yönelik teknolojilere dair kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

RPA ile dijital iş gücünde yeni dönem

2022 yılında hayata geçirdiği RPA teknolojisiyle dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım atan Kuzey Kıbrıs Turkcell, şirketlerinde kullandıkları bir robotla başlayan süreçlerinin bugün 5 robota ulaştığını ve bu robotlarla 92 aktif sürecin yönetildiğini aktardı. Yetkililer, RPA sistemleriyle şirketin iş gücünün %7’sine eş değer operasyonel yükün bu yapı sayesinde karşılandığını vurgudı. Açıklamada ayrıca, 8 robotun aktif dış müşteriler tarafından kullanıldığına da değinilerek, bu ağın giderek büyüdüğü dile getirildi.

Etkinlikte yapılan sunumlarda, RPA teknolojisinin işletmelere sunduğu verimlilik, hız, maliyet avantajı ve hata oranını azaltma gibi faydalar detaylı şekilde aktarıldı. Sunumlarda ayrıca, rutin ve zaman alıcı işlerin dijital robotlar tarafından otomatik olarak yürütülmesi sayesinde, insan kaynağının daha stratejik alanlara yönlendirilmesinin mümkün hale geldiği de kurumlarla paylaşıldı.

Siber güvenlikte proaktif yaklaşım

Etkinliğin bir diğer önemli başlığı ise, günümüz dijital dünyasında her geçen gün daha kritik hale gelen siber güvenlik çözümleri oldu. Kurumsal müşterilere yönelik sunumlarda, siber tehditlere karşı alınabilecek önlemler, risk azaltma stratejileri ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sunduğu ileri düzey güvenlik çözümleri katılımcılarla paylaşıldı.

Kurumların dijital altyapılarını daha dirençli hale getirmek ve olası tehditlere karşı proaktif bir duruş sergilemelerini sağlamak amacıyla geliştirilen sistemler kurumların ilgisiyle karşılandı.

“Dijitalleşen dünyada güçlü ortaklıklar kuruyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, kurumsal müşterilerin Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sunduğu çözümlere olan yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, etkinlikte yer alan tüm katılımcılara teşekkür etti. Küçüközdemir, “Kurumsal müşterilerimizle dijital dönüşüm yolculuğunda yan yana yürümek, onların iş süreçlerine katma değer sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Robotik Süreç Otomasyonu ve Siber Güvenlik çözümlerimizle, kurumların işlerine ve geleceğe güvenle ilerlemelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.