Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) tarafından düzenlenen “Game Jam 2026” açılışı yapıldı.

ODTÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğin açılışına, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra diğer konuk ve yetkililer katıldı.

“Game Jam 2026”, Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği ana sponsorluğunda, KKTC Telsim, Gloria Jeans, METU NCC ACM, LootBAG Oyun Stüdyosu ve Root Kitchen & Coffee katkılarıyla düzenleniyor.

48 saat sürecek etkinlikte, katılımcılar, belirlenen tema doğrultusunda bireysel veya ekip halinde çalışarak, oynanabilir bir oyun geliştirecek. Maraton sonunda katılımcılar, derecelerine göre farklı ödüllerin sahibi olacak.