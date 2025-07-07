6 Temmuz 1996 gecesi hayatını kaybeden Kutlu Adalı için anma töreni, Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen Gazetesi tarafından düzenlendi. Anma törenine Adalı’nın ailesinin yanı sıra, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri, örgütlerden temsilciler ve sevenleri katıldı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkede demokrasi mücadelesinin, insan hakları ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükler mücadelesinin çok eskiye dayandığını söyledi. Erhürman, mücadelenin sadece insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek ve bunu miras olarak bırakabilmek için verildiğini kaydetti.

“Bu çok basit insani talep çok ağır bedeller ödemeyi gerektirdi. En ağır bedellerden birini de 29 yıl önce Kutlu Adalı ödedi.” diye konuşan Erhürman, mücadeleyi en önde verenlerin, en ağır bedelleri ödemek zorunda bırakıldığını söyledi. Erhürman, bu mücadelenin bir bütün olarak okunması gerektiğini kaydetti. Erhürman, “Kutlu Adalı'yı, verdiği mücadeleyi ve ondan öncesinde verilen mücadeleyi yeni nesillere aktarmakla, bu mücadelenin devamını sağlamakla yükümlüyüz.” dedi.

-Özdağ

Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, Kutlu Adalı için adalet talebinin 29 yıldır devam ettiğini söyleyerek, Adalı cinayetinin faillerini ve onu katleden zihniyeti çok iyi bildiklerinin haykırmak için toplandıklarını kaydetti.

Cinayet soruşturmasındaki gelişmeleri soran Özdağ, soruşturma olup olmadığını bile bilmediklerini ifade etti. Adalı’nın 4 Temmuz 1996 tarihinde yayınlanan “Sopa ve Sıpa” başlıklı yazısını hatırlatan Özdağ, Adalı’yı anlayabilmek için bu yazının okunması gerektiğini söyledi.

Eli kanlı devlet çetelerin bundan dört yıl önce diyen Özdağ, mücadeleden, dünyaya ulaşma savaşından, iradeye sahip çıkma kavgasından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Özdağ, “Adalı hayallerimizden de asla vazgeçmeyeceğiniz. Onu katledilişinin 29. yılında özlemle anıyoruz. Işığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” diye konuştu.

-Kişmir

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kutlu Adalı'yı bilen, onun yazılarını okuyan, onun duruşunu ve aslında hangi amaçla Kıbrıs Türk toplumuna yönelik bu araştırmacı haberlerini ve yazılarını yazdığını bilen nesillerin yaş aldığını ya da törende olamadığını belirtti.

Yeni nesillere Kutlu Adalı'nın nasıl araştırmacı bir gazeteci olduğunun anlatılması gerektiğini kaydeden Kişmir, “Kutlu Adalı’ları çoğaltmamız gerekiyor” dedi. Kişmir, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu ve bu mesleğin en doğru şekilde, korkusuzca icra edilmesi gerektiğini de söyledi.

-Adalı

Kutlu Adalı’nın kızı İl Adalı ise konuşmasında, babasının ölümünden 6 ay önce yazdığı bir şiiri okuyarak, Kutlu Adalı’nın 28 yaşındayken yazdığı “Dağarcık” kitabını tekrar bastırdıklarını söyledi.

Başka bir kitap üzerinde daha çalıştıklarını söyleyen Adalı, kitap için babasının geride bıraktığı 500 mektubu derlemeye çalışırken onu yeniden keşfettiğini belirtti.

Anma töreni, Kutlu Adalı’nın kabrine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.