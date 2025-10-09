Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla cumartesi günü bazı örgütler, Ayluga Sulak Alanı’nda kuş gözlem etkinliği düzenleyecek.

Yeşil Barış Hareketi, Toplumsal Varoluş Derneği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Mağusa Kadın Merkezi Derneği ve Her Daim Doğa Dostları Grubu’ndan oluşan Organizasyon Komitesi adına açıklama yapan Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ, etkinliğin 07.00-08.00 saatleri arasında Ayluga Sulak Alanı’nda düzenleneceğini duyurdu.

Şentuğ, etkinlik sırasında Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Asuman Korukoğlu’nun göçmen kuşların korunması, şehir planlamasında doğa dostu yaklaşımlar ve toplumsal farkındalık konularında bilgi paylaşacağını belirtti.

Kuşların göç yolları hakkında bilgi edinmek, doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlamak, ekosistemlerin işleyişini daha iyi anlamak ve kuş dostu şehirler için toplumsal farkındalık yaratmak için etkinliğe katılmanın önemine değinen Şentuğ, göçmen kuşlar için önemli bir durak noktası olan Ayluga Sulak Alanı’nda düzenlenece etkinlikte katılımcıların dürbünlerle kuşları gözlemleyeceğini, uzmanlardan bilgi alacağını ve doğayla iç içe bir gün geçireceğini kaydetti.

Her yıl Mayıs ve Ekim aylarının ikinci cumartesi günlerinde kutlanan Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nün göçmen kuşlara dikkat çekmek için düzenlenen küresel bir farkındalık kampanyası olduğunu belirten Şentuğ, “Göçmen kuşlar, kıtalar arası yolculuklarıyla ekosistemlerin sağlığını koruyan, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine katkı sağlayan canlılardır. Tozlaşma, zararlı böceklerin kontrolü ve besin zincirinin dengesi, toprağın gübrelenip karıştırılması ve tohumların dağıtılması gibi birçok ekolojik işlevi yerine getirirler. Ancak iklim değişikliği, habitat kaybı, kirlilik ve sürdürülemeyen avcılık gibi tehditler, bu narin yolcuların yaşamını tehlikeye atmaktadır.” ifadelerini kullandı.