CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Seçimleri kim kazanırsa kazansın, önemli olan Kıbrıs Türklerinin iradesinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne eksiksiz olarak yansımasıdır. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uluslararası çözüme ulaşılabilmesi için en önemli koşullarından biri budur." dedi.

Özgür Özel, “KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istiyorsak önce KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi davranmak ve iradesine saygı göstermek hepimizin önceliği olmalıdır." ifadesini kullandı.

Özel, X sosyal medya hesabından, KKTC'de devam eden cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine yönelik paylaşım yaptı.

CHP'nin, KKTC'de devam eden cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yakından takip ettiğini belirten Özel, Kıbrıs meselesinin milli davaları ve dış politika gündemlerinin her zaman en öncelikli başlığı olduğunu vurguladı.

Özel, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren iradenin, dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in liderliğindeki koalisyona ait olduğunu kaydederek, CHP'nin her dönemde ve koşulda, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin yanında durduğunun altını çizdi.

- "CHP, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini saygıyla selamlamaktadır"

Kıbrıs Türkleri ile sarsılmaz tarihsel ve kültürel bağları bulunduğuna ve bu bağın ülkenin bugünü ve geleceği konusundaki kararlı duruşlarının temel kaynağı olduğuna işaret eden Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Partimiz için Kıbrıs bir askeri güvenlik meselesinden ibaret değildir. Kıbrıs Türk toplumunun varlığını korumak, bizim için Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarını korumakla eş değerdir. Kıbrıs Türk toplumu, azınlık olmayı reddederek Rumlar karşısında eşitlik mücadelesi vermiş, bu uğurda çok ağır bedeller ödemiştir. Türkiye'deki her siyasi parti, KKTC konusundaki duruş ve tasarruflarının, o mücadeleye nasıl etki edeceğini hesap etmek mecburiyetindedir.

Seçimlerin yaklaştığı bu dönemde CHP, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini ve bu iradeye sahip çıkmak için verdikleri varoluş mücadelesini, siyasi aidiyet gözetmeksizin saygıyla selamlamaktadır. Partimiz, ülkemizdeki tüm kişi ve kurumları Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine saygı göstermeye, bu iradenin hakkıyla temsil edilebilmesi için özenli olmaya davet etmektedir."

- "KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi davranmak hepimizin önceliği olmalıdır"

Özel, KKTC cumhurbaşkanlığı makamının, Kıbrıs Türklerinin dışarıya açılan kapısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, seçimleri kim kazanırsa kazansın, önemli olan, Kıbrıs Türklerinin iradesinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne eksiksiz olarak yansımasıdır. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uluslararası çözüme ulaşılabilmesi için en önemli koşullarından biri budur. KKTC'de yaşanan her türlü siyasi gelişme ile Kıbrıs müzakerelerinde KKTC'nin ve seçilecek cumhurbaşkanının pozisyonu, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını, refahını ve güvenliğini yakından ilgilendirmektedir.

KKTC ve onun yurttaşları, demokratik ilkeler çerçevesinde kendi cumhurbaşkanını seçecek olgunluğa sahiptir. Türkiye içinden ya da dışından bu durumu yok sayan ve seçimlere müdahil olmak isteyenler, en büyük zararı yine KKTC ve Kıbrıs Türklerinin saygınlığına verecektir. KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istiyorsak önce KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi davranmak ve iradesine saygı göstermek hepimizin önceliği olmalıdır. Buna halel getirecek her türlü tutum ve tavır Kıbrıs Türklerine saygısızlıktır."