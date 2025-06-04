(Haber: Cemil Garip)

Doğan, Bayar Piskobulu’yla yola devam
Doğan, Bayar Piskobulu’yla yola devam
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig 2. Grupta mücadele eden Turgay Ersalıcı Tepebaşı geride kalan 4 haftada kalesinde henüz gol görmedi. Baf Ülkü Yurdu'ndan kaleci Erdoğan Nay'ı kiralık olarak kadrosuna katan Tepebaşı bunun meyvelerini ligde topluyor. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Tepebaşı, BTM 2.Lig 6 grupta mücadele eden toplam 39 takım arasında şu ana kadar ligde gol yemeyen tek takım ünvanına sahip durumda. Tepebaşı'nı 1'er golle Doğancı ve Serdarlı takımları takip ediyor.