(Haber: Cemil Garip)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig 2. Grupta mücadele eden Turgay Ersalıcı Tepebaşı geride kalan 4 haftada kalesinde henüz gol görmedi. Baf Ülkü Yurdu'ndan kaleci Erdoğan Nay'ı kiralık olarak kadrosuna katan Tepebaşı bunun meyvelerini ligde topluyor. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Tepebaşı, BTM 2.Lig 6 grupta mücadele eden toplam 39 takım arasında şu ana kadar ligde gol yemeyen tek takım ünvanına sahip durumda. Tepebaşı'nı 1'er golle Doğancı ve Serdarlı takımları takip ediyor.