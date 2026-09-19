Alayköy’de meydana gelen “Taammüden Adam öldürme” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emine Taşdemir dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Emine Taşdemir’in 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Alayköy’de, ikametgahın yatak odasında kendisine ait mallarını alacağını düşündüğü gerekçesiyle evin mutfağından aldığı bıçakla yatak odasında uyumakta olan eşi Cumali İsmail Taşdemir’in boyun, bel ve sırt bölgelerine 5 öldürücü 30 kez bıçak sokmak suretiyle öldürdüğünü aktardı.

Polis, ayni gün zanlı Emine Taşdemir’in Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının 4 kez mahkemeye çıkarılarak, 25 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan zanlının psikolojik muayenelerinin yapıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlanma aşamasına geldiğini ancak ek süreye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin olaydan bir ay önce özel bir klinikte psikiyatrik tedavi gördüğünü, doktora eşini öldüreceğini söylediğini ancak doktorun gerekli önlemi almayıp ihmalkarlık yaptığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.