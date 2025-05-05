BTM 2. Lig doğu bölgesi takımlarından Kumyalı Spor Kulübü, 2025 sezonu için teknik direktörlük görevine Mürsel Altuntaş’ı getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon Kaplıca Spor Kulübü’nü BTM 1. Lig şampiyonu yaparak bir üst lige taşıma başarısı göstermiş ve adından söz ettirmişti.

Kumyalı Spor Kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni teknik direktörümüz Mürsel Altuntaş’ın futbol bilgisi, liderliği ve disiplinli çalışmasıyla takımımızın yeni sezonda daha büyük hedeflere koşacağına inancımız tam.

“Hocamıza hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Yeni sezonda Kumyalı SK olarak, Mürsel hocamız önderliğinde birlikte daha güçlü olacağımıza yürekten inanıyoruz.”