Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2024-2025 futbol sezonunun fikstürü bugün çekilecek. Fikstür çekimi saat 14.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak. 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde başlayacak olan ligde gruplar şu şekilde;
1.GRUP
Akçay SK
Doğancı SK
Gayretköy GSK
Serhatköy SK
Yedidalga SK
Zümrütköy SK
2. GRUP
Akdeniz KSD
Atoll Kayalar SK
Bellapais Tatlısu HOSK
Çamlıbel SKD
Göksu SD
Eurocoast Saka SK
T. Ersalıcı Tepebaşı SK
3.GRUP
Balıkesir SK
Devcar Alayköy GSK
Dika SK
Gaziköy SK
Lefkoşa SKD
Pınarbaşı ÇSK
Yenikent Perçinci SK
4.GRUP
Akdoğan SK
Alaniçi YSK
Çayönü SK
Korkuteli GD
Mutluyaka HSK
Pergama SD
Yenişehir SK
5. GRUP
1461 İskele Trabzonspor
Boğaziçi SK
Civisil Ardahan SK
Gönendere ŞSKSK
Ötüken TKOSK
Serdarlı GB
6. GRUP
Büyükkonuk SD
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK
Ergazi GSK
Kumyalı SK
Tatlısu Seracılar SK
Yarköy PGSK