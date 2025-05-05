Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2024-2025 futbol sezonunun fikstürü bugün çekilecek. Fikstür çekimi saat 14.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak. 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde başlayacak olan ligde gruplar şu şekilde;

1.GRUP

Akçay SK

Doğancı SK

Gayretköy GSK

Serhatköy SK

Yedidalga SK

Zümrütköy SK

2. GRUP

Akdeniz KSD

Atoll Kayalar SK

Bellapais Tatlısu HOSK

Çamlıbel SKD

Göksu SD

Eurocoast Saka SK

T. Ersalıcı Tepebaşı SK

3.GRUP

Balıkesir SK

Devcar Alayköy GSK

Dika SK

Gaziköy SK

Lefkoşa SKD

Pınarbaşı ÇSK

Yenikent Perçinci SK

4.GRUP

Akdoğan SK

Alaniçi YSK

Çayönü SK

Korkuteli GD

Mutluyaka HSK

Pergama SD

Yenişehir SK

5. GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Boğaziçi SK

Civisil Ardahan SK

Gönendere ŞSKSK

Ötüken TKOSK

Serdarlı GB

6. GRUP

Büyükkonuk SD

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK

Ergazi GSK

Kumyalı SK

Tatlısu Seracılar SK

Yarköy PGSK