Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Kahve Dünyası sponsorluğunda 12 Ekim’de düzenleyeceği Lefkoşa Maratonuna kayıtlar sürerken, Futbol Kulüpler Birliği de organizasyona katkı koydu.

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ile yönetim kurulu üyesi Recep Güler, tüm kulüpler adına kayıt işlemlerini tamamlayarak maratona destek verdiler. Karavezirler, her yıl düzenlenen maratona katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Lefkoşa Maratonu artık geleneksel hale geldi. Biz de her yıl bu anlamlı etkinliğe destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Karavezirler ayrıca, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya gösterdiği hassasiyet ve her yıl özenle belirlenen yardım konularındaki duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, başarılı bir organizasyon dileğinde bulundu.