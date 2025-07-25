KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nde Aytaç Karavezirler başkanlığında yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemde yapılacak olan projeler ve görev bölümü yapıldı.
Toplantıda 5 Eylül 2025 Cuma günü tarihte ilk kez gerçekleştirilecek olan Kulüpler Birliği Kupası’nın organizasyonu ile ilgili görüşme gerçekleştirildi. Kupanın resmi adının geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Akova’nın efsane başkanlarından Sermen Vudalı adına yapılmasına karar verildi.
Gerçekleştirilen toplantıdan sonra görev dağılımı şu şekilde oldu;
Başkan: Aytaç Karavezirler
Asbaşkan: Gürkan Onalt
Genel Sekreter ve Gazimağusa Bölge Sorumlusu: Mehmet Evram
Mali İşler ve Güzelyurt / Lefke Bölge Sorumlusu: Özbay Abik
BTM ve Girne Bölge Sorumlusu: Raif Esendağlı
İskele Bölge Sorumlusu: Ahmet Kadı
Güney Mesarya Bölge Sorumlusu: Kaan Ertuğ
Kuzey Mesarya Bölge Sorumlusu: Recep Güler
Girne Bölge Sorumlusu: İbrahim Beyazbayram
Lefkoşa Bölge Sorumlusu: Ersan Karataş
Lefkoşa Bölge Sorumlusu: Suma Zafer