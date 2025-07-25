KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nde Aytaç Karavezirler başkanlığında yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemde yapılacak olan projeler ve görev bölümü yapıldı.

Toplantıda 5 Eylül 2025 Cuma günü tarihte ilk kez gerçekleştirilecek olan Kulüpler Birliği Kupası’nın organizasyonu ile ilgili görüşme gerçekleştirildi. Kupanın resmi adının geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Akova’nın efsane başkanlarından Sermen Vudalı adına yapılmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen toplantıdan sonra görev dağılımı şu şekilde oldu;

Başkan: Aytaç Karavezirler

Asbaşkan: Gürkan Onalt

Genel Sekreter ve Gazimağusa Bölge Sorumlusu: Mehmet Evram

Mali İşler ve Güzelyurt / Lefke Bölge Sorumlusu: Özbay Abik

BTM ve Girne Bölge Sorumlusu: Raif Esendağlı

İskele Bölge Sorumlusu: Ahmet Kadı

Güney Mesarya Bölge Sorumlusu: Kaan Ertuğ

Kuzey Mesarya Bölge Sorumlusu: Recep Güler

Girne Bölge Sorumlusu: İbrahim Beyazbayram

Lefkoşa Bölge Sorumlusu: Ersan Karataş

Lefkoşa Bölge Sorumlusu: Suma Zafer