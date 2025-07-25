Kickboks ve Muaythai Federasyonu 23 Temmuz Çarşamba günü Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Tesislerinde 20. Yıl kutlama kokteylli düzenledi.

Federasyon başkanı Ümit Nusret’in açılış konuşması, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından , kurucu ve onursal başkan Niyazi Demirel konuşmalarını yaptı.

Etkinliğe katılanlar arasında bulunan Her Yaşta Spor Federasyonu Başkanı , Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Boks Federasyonu Başkanı ödül ve terfi alan sporcu antrenör ve hakemlere diplomalarını verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılım gösterdiği etkinlikte aynı zamanda gecede 2024 yılı Kickboks Liginde 1. 2. ve 3. gelen derneklere kupalarını takdim etti.