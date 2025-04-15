Geçtiğimiz aylarda 4 kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı.

Bu girişime ilk başvuran ve 2024 yılının son çeyreği itibarıyla banka borçlarını kapatan ilk kulüp Trabzonspor oldu.

Bu sene başında Galatasaray aynı hamleyle borcunu yarıya indirirken, Beşiktaş da benzer metodu denedi ve bedelli sermaye artırımı başvurusunun geçtiğimiz hafta onaylandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, buradan gelecek parayla banka borçlarının tamamen kapatılacağını açıkladı.

Fenerbahçe de 2024 sonunda aynı yöntemi kullandı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca geçtiğimiz günlerde hisse satışı da gerçekleştirdi ve elde edilecek gelirle banka borçlarının bir kısmının ödeneceğini kamuoyuyla paylaştı.

28 Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin banka borçları toplamı 8,66 milyar lira

Kulüplerin (borsaya açık şirketler) Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal bildirim raporlarına göre, Bankalar Birliği'ne en fazla borcu olan kulüp Beşiktaş.

Bankalar Birliği borç klasmanında ikinci sırada Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sırada Galatasaray yer alıyor.

Kulüplerin 28 Şubat 2025 itibarıyla Bankalar Birliği'ne olan borçları şöyle:

BANKALAR BİRLİĞİ BORÇLARI 28.02.2025

Kulüpler Milyar ₺ Beşiktaş 4,02 Fenerbahçe 3,31 Galatasaray 1,33 Trabzonspor - Toplam 8,66

Kulüpler banka borçlarından kurtulsa dahi mali krizden çıkamıyor

Dört büyükler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıksalar dahi borç yükünden kurtulamıyor.

Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin şirket borçları, Bankalar Birliği haricinde toplam 35,75 milyar liraya (943,3 milyon avro) ulaştı.