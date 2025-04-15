Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliği'ne Erkut Şahali seçildi. Parti Meclisi, Asım Akansoy ile Sıla Usar İncirli’nin ise Parti Sözcüsü olmasına karar verdi. CTP Parti Meclisi bu akşam CTP Genel Merkezi’nde toplandı. Kurultay sonrası ilk kez toplanan yeni Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter belirlendi. Genel sekreterlik için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarıştı ve ikinci tura Sıla Usar İncirli ile Erkut Şahali kaldı. İkinci turun ardından Genel Sekreterliğe Erkut Şahali seçildi. Genel Sekreterlik seçiminin arından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi.