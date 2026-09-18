Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, çalışmalar kapsamında mevcut sıvaların sökülmesinin ve duvarların gerekli görülen bölümlerinde güçlendirme yapılmasının, kapı ve pencere çevrelerindeki taşların temizlenmesinin ve uyumsuz taşların uygun malzemelerle değiştirilmesinin, kapı ve pencerelerin onarılmasının veya gerektiğinde yenilenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Tuncay ayrıca, caminin iç ve dış bölümlerindeki çatlaklar onarılacak, yapıya zarar veren su ve nem sorunlarına yönelik gerekli önlemlerin alınacağını ve duvarların yapının özgün dokusuna uygun malzemeler kullanılarak yeniden sıvanacağını kaydetti.

“Kültürel mirasın bir çatışma unsuru değil, iki taraf arasında işbirliğini ve güveni güçlendiren ortak bir değer olduğuna olan inancımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Tuncay, projenin Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde Avrupa Birliği'nin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştirileceğini vurguladı.