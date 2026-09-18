Polisten verilen bilgiye göre, Mehmet Eren Kölgeli (E-34) yönetimindeki JV 179 plakalı salon araçla seyrederken, önünde aynı istikamette giden ve sağdaki tali yola dönüşe geçen Emirhan Karaaslan (E-29) yönetimindeki MA 530 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. JV 179 plakalı araç savrularak yaklaşık 1.5 metre derinlikteki tarlaya düştü.
Kazada yaralanan, JV 179 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Ebru Köleli (K-26), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köleli, bel kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.