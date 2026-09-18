Polisten verilen bilgiye göre, Mehmet Eren Kölgeli (E-34) yönetimindeki JV 179 plakalı salon araçla seyrederken, önünde aynı istikamette giden ve sağdaki tali yola dönüşe geçen Emirhan Karaaslan (E-29) yönetimindeki MA 530 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. JV 179 plakalı araç savrularak yaklaşık 1.5 metre derinlikteki tarlaya düştü.

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Kazada yaralanan, JV 179 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Ebru Köleli (K-26), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köleli, bel kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.