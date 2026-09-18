Kamu Hizmeti Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Köseoğlu, Azerbaycan’ın Hankendi kentinde 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinden Sorumlu Kurum Başkanları 5. Toplantısı’na katıldı.

Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, yapay zeka ve dijital dönüşümün kamu yönetimi ve insan kaynakları alanında yarattığı değişime dikkat çekerek, gelecekte kurumların başarısında nitelikli insan kaynağı, teknolojiyi etkin kullanabilme ve veriyi işleyebilme kapasitesinin belirleyici olacağını söyledi.

-“KKTC eğitim birikimi ve üniversiteleriyle Türk dünyasında dijital yeteneklerin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımına katkı sunmaya hazır”

Yapay zekanın rutin ve tekrarlayan işleri otomatikleştirerek insan kaynakları profesyonellerinin daha stratejik görevlere odaklanmasına imkan sağladığını belirten Köseoğlu, KKTC’nin eğitim birikimi ve üniversiteleriyle Türk dünyasında dijital yeteneklerin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Köseoğlu, TDT çatısı altında yapay zeka, dijital dönüşüm, eğitim ve insan kaynakları alanlarında ortak eğitim programları, yetenek havuzları ve dijital sertifikasyon mekanizmalarının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Konuşmasında Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapısı ve çalışmaları hakkında da bilgi veren Köseoğlu, toplantı kapsamında üye ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.