Yazılı açıklama yapan Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı ile bazı VYK üyelerinin görev değişikliğinin önerilmesinin ardından DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamadaki iddialara yanıt verdi.

DAÜ-SEN’in açıklamasında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu söylemlerin kamuoyunda manipülasyon yaratmak maksatlı yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Açık ve net söylüyorum; DAÜ’de seçim öncesi yeni münhal açılması ya da istihdam yapılması yönünde herhangi bir talep olmamıştır ve bizim de herhangi bir talebimiz yoktur.” dedi.

Üç yıldır üniversiteye herhangi bir istihdam yapılmadığını belirten Çavuşoğlu, protokol gereği birim bütçe ve birim kadro kriterlerine uygun olmadığı sürece istihdam talebinde bulunulamayacağını hatırlattı.

-“DAÜ’nün mal varlıklarının korunması konusunda koyduğumuz tavır son derece nettir”

DAÜ’nün geçmişten bugüne ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, üniversitenin mali yapısının, kurumsal itibarının ve sahip olduğu değerlerin korunmasının her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

DAÜ’nün taşınmazlarına ilişkin iddialara da değinen Çavuşoğlu, “DAÜ’nün mal varlıklarının korunması konusunda bugüne kadar ortaya koyduğumuz tavır son derece nettir.” diyerek, üniversitenin değerli taşınmazlarının herhangi bir kişi, grup veya çevreye “Adrese teslim” verilmesi yönünde talepleri veya yaklaşımları olmadığını söyledi.

DAÜ’nün varlıklarının korunması ve üniversitenin geleceğine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Çavuşoğlu, mal varlığı gelirlerinin artırılması ve alacaklarının tahsil edilmesi yönünde büyük bir mücadelenin parçası olduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, diğer gayrimenkuller ile DAÜ Beach Club’ın korunması konusundaki tutumlarının DAÜ-SEN tarafından da bilindiğini kaydederek, “DAÜ’nün varlıklarının korunması konusundaki yaklaşımımız dün de bugün de aynıdır.” dedi.

-“DAÜ halkın kurumudur; kurumsal yapısını, mali sürdürülebilirliğini ve geleceğini konuşmamız gerekir”

Çavuşoğlu, DAÜ-SEN’e, hükümet tarafından münhal ve istihdam talebi yapıldığı yönündeki iddialarında isimleri açıklama çağrısında bulundu.

“DAÜ’nün herhangi bir varlığının kişi veya çevrelere yönlendirilmesi yönünde bir girişim olduğunu söylüyorlarsa, onu da isim isim ortaya koysunlar. Aksi halde kendilerinden özür bekliyoruz.” diyen Çavuşoğlu, DAÜ’nün siyasi hesaplarla yönetilmemesi gerektiği konusunda kendilerinin de aynı görüşte olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “DAÜ halkın kurumudur. DAÜ’yü siyasetin günlük tartışmalarının içerisine çekmek yerine, üniversitenin kurumsal yapısını, mali sürdürülebilirliğini ve geleceğini konuşmamız gerekir.” ifadelerini kullandı.

“Olmayan talepleri varmış gibi göstermek ve manipülasyon maksatlı söylemlere başvurmamak gerekir.” diyen Çavuşoğlu, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturularak DAÜ’nün geleceğine katkı sağlanamayacağını belirtti.