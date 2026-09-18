Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ölümünün 65’inci yıl dönümünde andı.

Merit Royal’in bahçesinde bulunan Zorlu heykeli önünde düzenlenen törende çiçekler bırakılırken, katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Törende Zorlu’nun yaşamı ve Kıbrıs meselesindeki rolü de hatırlatıldı. Besim Tibuk, anma mesajında Zorlu için “O benim kahramanım” sözlerini kullandı.

Zorlu’nun Kıbrıs için önemi

Fatin Rüştü Zorlu, Türkiye'nin Kıbrıs politikasında dönüm noktası kabul edilen hamlelerin mimarı ve Türk diplomasisinin en kararlı figürlerinden biridir. 1950'li yılların ortalarına kadar Ankara'da hakim olan "Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktur" anlayışını kökten değiştirerek, adanın Türkiye'nin jeopolitiği ve Doğu Akdeniz'deki güvenliği için yaşamsal önemde olduğunu vurgulamıştır. Kıbrıs konusundaki haklılığı uluslararası topluma aktarmak adına belgeleri derleterek "Beyaz Kitap"ı hazırlatmış ve adanın idari, tarihi ve hukuki bağlarını diplomatik platformlarda en üst düzeyde savunmuştur.

Zorlu'nun tarihsel mirasının en somut hukuki başarısı, 1959 yılında imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmaları'dır. Yunan mevkidaşı Evangelos Averof ile yürüttüğü sert ve tavizsiz müzakereler neticesinde, Kıbrıs Türk toplumunun kurucu eşit ortak statüsünü kabul ettirmiştir. Daha da önemlisi, Türkiye'ye adaya tek taraflı müdahale hakkı tanıyan Garantörlük Hakkı'nı sözleşmelere dahil ettirerek, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın uluslararası hukuk zeminini hazırlayan kişi olmuştur.

Diplomatik mücadelesini sahadaki gerçeklerle destekleyen Zorlu, Kıbrıs Türk halkının EOKA terörüne ve Enosis baskılarına karşı savunmasız kalmaması gerektiğine inanıyordu. Bu doğrultuda, Kıbrıslı Türklerin direniş örgütü olan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluş sürecine devlet aklı ve lojistik destek boyutuyla öncülük etmiştir. Fatin Rüştü Zorlu, hem masada kurduğu hukuki kalkan hem de sahada sağladığı örgütlenme desteğiyle Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığını güvenceye alan en önemli devlet adamlarından biri olarak tarihe geçmiştir.