Pınar Yeşilada’nın sergisi cuma günü Rüstem’s Ana Galeri’de açılıyor

Heykeltraş ve fotoğraf sanatçısı Pınar Yeşilada’nın yeni sergisi Kafes, 12 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Rüstem’s Ana Galeri’de açılıyor.Rüstem’s Ana Galeri’den yapılan açıklamaya göre sergide, farklı mekân ve zamanlara göre daha önce kurgulanmış çalışmalar, Kıbrıs’ta ilk kez sanat severlerle buluşacak.-Pınar Yeşilada hakkındaKıbrıs asıllı Yeşilada, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1992 – 1996 yılları arası Istanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gördü. 1996 yılından itibaren Türkiye ve Avrupa’da çeşitli kişisel ve karma sergileri oldu. Çalışmaları çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır. Başlangıçta malzeme olarak çamur kullanan sanatçı daha sonra farklı malzeme arayışıyla bronz ve polyester malzeme üzerinde yoğunlaştı. Heykel ve fotoğraf çalışmalarında toplumsal hafıza, kolektif bilinçdışı ve şiddetin toplumlar üzerindeki uzun vadeli etkisinin izini süren Yeşilada 2016 yılından beri Fransa’nın Rhone Alpes bölgesinde yaşıyor.