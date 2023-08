Müzeleri ziyaret ederek çocuklarınızın dünyasını zenginleştirin

Yakın Doğu’nun kuruculuğunu yaptığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve Kıbrıs Sanat Müzesi, yaz tatilinde ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli ve öğretici geziler yapmalarına fırsat sunuyor

Kıbrıs Araba Müzesi, diğer Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri ile birlikte, çocuklara hitap eden zengin koleksiyonları ile çocuklar için yepyeni ufukların kapılarını aralıyor. Yaz tatilinde çocuklarınızla birlikte müzeleri ziyaret ederek, hayal gücü zengin ve soyut düşünme yetileri gelişmiş bireylere dönüşmelerine olanak sağlayın!Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu klasik otomobil koleksiyonu ile sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil dünyanın en önemli araba müzesi olarak görenleri kendisine hayran bırakıyor. Üstelik, sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri, gemi maketleri ve daha pek çok eseriyle çocuklar için de büyük bir eğlencenin kapısını aralıyor.Kıbrıs Araba Müzesi’nin çocuklara sunduğu hayal gücü ve eğlence, henüz müzeye girmeden başlıyor. İçeriye girmek için, müzenin önünde sergilenen gerçek boyutlu at heykelleri ile traktör ve farklı tarım aletlerinin parçalarından oluşturulan heykellerin arasından geçmek gerekiyor. Giriş kapsı aralandığına ise çocukları, binlerce maket otomobili bir araya getiren zengin bir koleksiyon karşılıyor.KIBRIS ARABA MÜZESİ, HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK!Gözlerini oyuncak araba koleksiyonundan ayırmayı başararak müzeye ilk adımlarını atan çocukları, hemen girişte yer alan ikonik bir sinema figürü karşılıyor: Kültleşen animasyonlardan Buz Devri serisinde bir meşe palamudunun peşinden koşturan sevimli sincap Scrat. Sonunda meşe palamudunu yakalayan sincabımızın etrafında ise yine birer klasik olan eski pedallı arabalar yer alıyor.Siz, klasik otomobillerin tadını çıkarırken çocuklarınız da makina parçalarından hayvan figürleri, Batman ve transformers figürleri gibi onlarca parça ile eğlencenin tadını çıkarmaya devam edecekler. Formula 1’in iki efsane pilotu Alman Michael Schumacher ve Brezilyalı Ayrton Senna’nın hiperrealist silikon heykelleri de kendileri gibi efsane olan spor otomobillerin arasında sizlere nostalji yaşatırken çocuklarınıza da büyük bir heyecan yaşatacak! Kıbrıs Araba Müzesi, çocuklarınızla birlikte eğlenirken klasik otomobillerin büyüsünü yaşayabileceğiniz ziyaretiniz için haftanın her günü sizleri bekliyor!MÜZELERİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARINIZIN DÜNYASINI ZENGİNLEŞTİRİN!Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’ndeki turunuz bittiğinde hemen karşısında bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni de mutlaka ziyaret edin. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon çocuklarınızla eğlenceli anlar yaşamanızı sağlayacak.Yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise çocuklarınızla birlikte, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın dağa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakalayacaksınız.Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda sizleri bekleyen Surlariçi Şehir Müzesi’nde ise Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da çocuklarınızla birlikte deneyimleme şansı yakalayacaksınız.Unutmayın, sanatla iç içe büyüyen çocuklar ise mutlu, ruhsal olarak güçlü, hayal gücü zengin ve soyut düşünme yetileri gelişmiş bireylere dönüşüyor! Yaz tatilinde çocuğunuza en güzel hediyeyi verin: Birlikte, Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret edin!