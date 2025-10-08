Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı ile Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin’i kabul etti.

Kültür Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Zaimağaoğlu, AÖA Başkanı Prof. Dr. Konedralı ile TDK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin’i kabul ederek işbirliği çerçevesinde hayata geçirecekleri projeler konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türk kültürünün geleceğe taşınmasındaki en büyük araç olan Türk dilinin doğru ve yerinde kullanımının öneminin vurgulanacağı ve Türk dilini zenginleştiren Kıbrıs ağzının korunması hedefiyle gerçekleştirilecek projeler ürettiklerini belirtti.

AÖA Başkanı Prof. Dr. Konedralı ile TDK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin’i ağırlamaktan onur duyduğunu da ifade eden Zaimağaoğlu, kurumların işbirliği yaparak atacakları adımlarla çok daha büyük mesafeler kaydedeceklerine inanç belirtti.