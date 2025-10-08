Çinli bilim insanlarının 10 yıllık dev araştırması, günlük hayatta masum görünen bir alışkanlığın karaciğerde sessiz sedasız büyük bir tehlike yarattığını ortaya çıkardı. Günde tüketilen sadece bir kutu gazlı içecek, alkolle ilgisi olmayan yağlı karaciğer hastalığı riskini tam %60 oranında yükseltiyor. İşin şok eden yanı: "Diyet" etiketi taşıyanlar bile, şekerli versiyonlardan farksız hatta daha tehlikeli!
Diyet İçecekler Bile Güvenli Değil
Soochow Üniversitesi Hastanesi liderliğinde, 123 binden fazla kişinin verileri incelenerek yapılan çalışma, asitli içeceklerin karaciğer sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
Araştırma bulgularına göre:
-
Günde 250 ml (yaklaşık bir kutu) gazlı içecek tüketenlerde yağlı karaciğer hastalığı riski %60 artıyor.
-
Diyet içecek tüketicilerindeki risk artışı da, şekerle tatlandırılmış içeceklere kıyasla daha yüksek (%60'a karşı %50).
Dr. Lihe Liu, "Diyet içeceklerin daha sağlıklı olduğu inancı bir yanılgıdan ibaret. Her türlü gazlı içecek, karaciğerde yağ birikmesine yol açarak ciddi sağlık sorunlarını tetikliyor" diyerek kamuoyunu uyardı.
108 Ölümün Gizli Tetikleyicisi
10 yıllık izleme süresinde, binlerce kişide karaciğer yağlanması tespit edildi ve ne yazık ki 108 kişi doğrudan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar, karaciğerde yağ birikmesine yol açan bu durumun en büyük tetikleyicilerinden biri olarak gazlı içecekleri gösteriyor. Dr. Liu, bu ölümcül riskten korunmak için gazlı içecek tüketiminin derhal sınırlandırılmasını ve "en güvenli seçenek" olarak su tüketimine odaklanılmasını öneriyor.