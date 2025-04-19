1974 Barış Harekâtı sırasında TCG Kocatepe gemisinde şehit düşen Kıbrıslı Türk Teğmen Caner Gönyeli’nin vefat eden eşi Nükhet Gönyeli, dün Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Gönyeli’nin cenazesi, İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada Caner Gönyeli’nin 1974 Barış Harekâtı sırasında TCG Kocatepe gemisinde şehit düşen bir Kıbrıslı Türk olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türk Teğmen Caner Gönyeli’nin hayatını kaybeden eşi Nükhet Gönyeli’ye Allah’tan rahmet ve ailesine sabırlar dileyen Tatar, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkımıza da baş sağlığı dilerim.” dedi.

“1974 Barış Harekâtı sırasında TCG Kocatepe gemisinde şehit düşen Kıbrıslı Türk Teğmen Caner Gönyeli, 51 yıl önce aramızdan ayrılmıştı, eşi Nükhet Gönyeli ve ailesi, 51 yıl boyunca şehidimizin özlemini yaşamıştır.” diyen Tatar, Nükhet Gönyeli ile eşi adına düzenlenen tatbikatlar ve anmalarda hep birlikte olduklarını ifade etti.

Bu arada, Nükhet Gönyeli, her yıl Doğu Akdeniz açıklarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından eşi adına düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’na katılıyor ve eşinin anısını yaşatmaya devam ediyordu.