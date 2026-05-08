Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) verilen bilgiye göre, s ulak alanların korunması ve yaşatılması için birlikte çalışan yerel paydaşlar, çevre uzmanları, kuş koruma dernekleri, doğa severler ve toplum temsilcileri; son yağışların ardından suyun yeniden ulaştığı Kukla sulak alanlarında bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) destekli Kukla rezervuarı rehabilitasyonu, Mesarya bölgesinde iklim direncini ve doğanın yeniden canlanmasını hedefiyle yapıldı.

1900 yılında inşa edilen Kukla rezervuarının, su altyapısı yanında yaban hayatı için de önemli bir yaşam alanına dönüştüğü kaydedilen açıklamada, yetersiz bakım nedeniyle rezervuarın bozulduğu, işlevini yerine getiremez hale geldiği belirtildi.

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında temel yapıların onarıldığı, yeni bir su kontrol sisteminin kurulduğu, bir köprü eklenmesi ile erişim ve izleme imkânlarının iyileştirilmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, rezervuarın sınırlı yağış dönemlerinde daha etkin çalışabilmesine olanak tanındığı kaydedildi.

Rezervuarın hem su tutulumunu destekleyen hem de yaban hayatı için değerli bir yaşam alanı sağlayan önemli bir role sahip olduğu ifade edilen açıklamada, iklim değişikliği karşısında, suyun geri dönüşünün doğanın yeniden gelişmesi için elverişli koşullar yarattığı, dikkat çekici kuş türlerini bölgeye çektiği ve alanın göçmen kuşlar için bir sığınak olarak önemini pekiştirdiği belirtildi.

Etkinlikte konuşan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, su yönetiminden sorumlu paydaşlar ile çevrenin korunmasına katkı sağlayan kesimleri bir araya getirdikleri etkinliğin önemine işaret ederek, sürdürülebilir çözümlerin her iki ihtiyacı da dengeli bir şekilde gözetmesi gerektiğine dair ortak anlayışı güçlendirdiğini kaydetti.

UNDP Proje Yöneticisi Alexandre Prieto da, projenin, zaman içerisinde yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik için değerli bir yaşam alanına dönüşen bir rezervuarı desteklerken, iklim direncini de güçlendirdiğini vurguladı.

Prieto, bu tür girişimlerin, özellikle iklim değişikliği karşısında, Kıbrıs genelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, AB tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan projenin, Ekim 2023’te tamamlandığı belirtildi.