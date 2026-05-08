Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, saat 10.00’da Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında toplanan Komite, tasarıyı madde madde görüşmeye başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Komite üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Fide Kürşat ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali de hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Tarım Dairesi, Veteriner Diresi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, AB Koordinasyon Merkezi ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.